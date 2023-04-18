Башкирия готовит двух кандидатов для отправки в космос

Я пока не могу назвать имен, но мы будем стараться сделать все возможное, чтобы их приняли в отряд космонавтов. Это наша цель. Пока в республике есть лишь один космонавт, который проходил спецподготовку по программе "Буран" — заслуженный летчик-испытатель РФ Урал Назибович Султанов. К сожалению, программу закрыли и он не смог полететь.

Сергей Плюхов, исполнительный директор башкортостанского реготделения Федерации космонавтики