Башкирия готовит двух кандидатов для отправки в космос

Двое представителей Республики Башкортостан станут претендентами для полета в космос. Об этом сообщили в ЦУР РБ со ссылкой на заявление исполнительного директора башкортостанского реготделения Федерации космонавтики России Сергея Плюхова.
В видеоролике, который опубликовала администрация Орджоникидзевского района Уфы, он пояснил, что кандидатами являются парень и девушка.
Со слов Плюхова, уже в следующем году Башкирия планирует возродить поездки в московский музей космонавтики и на космодром Байконур.