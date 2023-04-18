Башкирия готовит двух кандидатов для отправки в космос

Двое представителей Республики Башкортостан станут претендентами для полета в космос. Об этом сообщили в ЦУР РБ со ссылкой на заявление исполнительного директора башкортостанского реготделения Федерации космонавтики России Сергея Плюхова.

Фото №1 - Башкирия готовит двух кандидатов для отправки в космос

В видеоролике, который опубликовала администрация Орджоникидзевского района Уфы, он пояснил, что кандидатами являются парень и девушка.

Я пока не могу назвать имен, но мы будем стараться сделать все возможное, чтобы их приняли в отряд космонавтов. Это наша цель. Пока в республике есть лишь один космонавт, который проходил спецподготовку по программе "Буран" — заслуженный летчик-испытатель РФ Урал Назибович Султанов. К сожалению, программу закрыли и он не смог полететь.

Сергей Плюхов, исполнительный директор башкортостанского реготделения Федерации космонавтики

Со слов Плюхова, уже в следующем году Башкирия планирует возродить поездки в московский музей космонавтики и на космодром Байконур.

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