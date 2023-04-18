Тысячу розовых кустов и еще 1,49 миллиона цветов высадят в Уфе

В Уфе в этом году на улицах города высадят почти 1,5  млн цветов. Об этом сообщили в городской мэрии.

Фото №1 - Тысячу розовых кустов и еще 1,49 миллиона цветов высадят в Уфе

В планах властей высадить тысячу кустов роз, а также три тысячи гортензий. По словам сити-менеджера Уфы Ратмира Мавлиева осенью высадят и тюльпаны. Эти цветы вернутся в город после отсутствия. 

Предварительно в Уфе определено 184 места высадки различных зеленых насаждений — 63 общественных территории и 121 двор. Запланировано восемь тематических аллей с комплексным благоустройством — по одной в каждом городском районе и две в Ленинском.

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