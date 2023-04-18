Мобилизованный участник СВО из Башкирии подарил родной школе ноутбук

Мобилизованный участник специальной военной операции с позывным «Рыжий» из деревни Зигаза Белорецкого района преподнес родной школе подарок. Во время отпуска он приобрел ноутбук и подарил его школе, в которой учился. Таким образом мужчина отблагодарил односельчан за поддержку. Об этом рассказал глава района Андрей Иванюта,

Фото №1 - Мобилизованный участник СВО из Башкирии подарил родной школе ноутбук

Сам парень пока холост, детей нет, но много братьев и сестёр, трое ребятишек учатся в зигазинской школе. Зигазинцы очень поддерживают мобилизованных и их семьи. В знак благодарности боец подарил местной школе ноутбук.

Андрей Иванюта, глава района

Всего в рамках частичной мобилизации из Зигазы было призван шесть человек, еще пятеро служат по контракту. Жители села как могут поддерживают парней.
С начала спецоперации зигазинцы трижды собирали полный пикап посылок. До места боевого слаживания в Казани их доставлял местный житель Роберт Валеев, также он один раз он ездил в Ростов.

В селе собрали  средства на приобретение бензиновых генераторов, бензопил, других необходимых вещей. Сейчас с Туканским сельсоветом собирают средства на автомобиль УАЗ для мобилизованных сельчан.
Зимой администрация сельсовета вместе с заведующим сельским клубом Ильгизом Сагадатовым выделили родителям мобилизованного дрова.

Ребята видят, как стараются односельчане, и очень признательны за заботу. Благодарю парня за прекрасный подарок школе, а всё сельское поселение - за сплоченность и поддержку земляков.

Андрей Иванюта, глава района
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