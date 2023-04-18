Мобилизованный участник СВО из Башкирии подарил родной школе ноутбук

Всего в рамках частичной мобилизации из Зигазы было призван шесть человек, еще пятеро служат по контракту. Жители села как могут поддерживают парней.

С начала спецоперации зигазинцы трижды собирали полный пикап посылок. До места боевого слаживания в Казани их доставлял местный житель Роберт Валеев, также он один раз он ездил в Ростов.