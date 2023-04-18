Мобилизованный участник СВО из Башкирии подарил родной школе ноутбук

Мобилизованный участник специальной военной операции с позывным «Рыжий» из деревни Зигаза Белорецкого района преподнес родной школе подарок. Во время отпуска он приобрел ноутбук и подарил его школе, в которой учился. Таким образом мужчина отблагодарил односельчан за поддержку. Об этом рассказал глава района Андрей Иванюта,
Всего в рамках частичной мобилизации из Зигазы было призван шесть человек, еще пятеро служат по контракту. Жители села как могут поддерживают парней.
С начала спецоперации зигазинцы трижды собирали полный пикап посылок. До места боевого слаживания в Казани их доставлял местный житель Роберт Валеев, также он один раз он ездил в Ростов.
В селе собрали средства на приобретение бензиновых генераторов, бензопил, других необходимых вещей. Сейчас с Туканским сельсоветом собирают средства на автомобиль УАЗ для мобилизованных сельчан.
Зимой администрация сельсовета вместе с заведующим сельским клубом Ильгизом Сагадатовым выделили родителям мобилизованного дрова.