В Башкирии вводятся ограничения для рыболовов

Запрет на промышленное рыболовство действует с 15 апреля и продлятся до 15 июня. На Нижнекамском водохранилище с впадающими в него реками запрет на осуществление промышленного рыболовства продлится с 25 апреля по 5 июня. Суточная норма вылова на одного рыбака-любителя – не более 5 кг. Рыбу, не соответствующую минимальным размерам, необходимо отпускать. Это касается, например, свежевыловленных жереха, судака, сазана размером менее 40 см, леща менее 28 см, сома менее 90 см, рака менее 10 см.