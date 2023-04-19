В Башкирии вводятся ограничения для рыболовов

На территории Башкортостана в связи с нерестом с 25 апреля по 5 июня будет действовать запрет на любительское рыболовство всеми орудиями лова. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии РБ.
В виде исключения можно рыбачить вне мест нереста с берега, на одну донную или поплавочную удочку, а общее количество крючков не должно превышать 2 штук. Перечень нерестовых участков определен правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.
Запрет на промышленное рыболовство действует с 15 апреля и продлятся до 15 июня. На Нижнекамском водохранилище с впадающими в него реками запрет на осуществление промышленного рыболовства продлится с 25 апреля по 5 июня. Суточная норма вылова на одного рыбака-любителя – не более 5 кг. Рыбу, не соответствующую минимальным размерам, необходимо отпускать. Это касается, например, свежевыловленных жереха, судака, сазана размером менее 40 см, леща менее 28 см, сома менее 90 см, рака менее 10 см.
Нарушителям правил рыболовства грозят штрафы. Для граждан они составляют от 2 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - 20-30 тыс. рублей, юридических лиц – 100-200 тыс. рублей. Возможна также конфискация судна и орудий лова. Незаконная рыбалка, повлекшая крупный ущерб, либо с применением самоходного плавсредства, электротока или других запрещенных орудий, влечет уголовную ответственность.