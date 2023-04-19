Ветеран из Башкирии обратился к будущим защитникам Отечества

Ветеран Великой Отечественной войны Гайзулла Аблюзин из Баймакского района обратился к молодому поколению и написал письмо. В нем житель Башкирии рассказал о своем жизненном пути, как в 17 лет пошел на войну и почему, по его мнению, важно встать на защиту своего Отечества.
«Дороги дети! Защитники и будущие защитники нашей Родины!
Сегодня я, солдат, который умер и воскрес, обращаюсь к вам. Да, мне пришлось пройти через Великую Отечественную войну, лицом к лицу столкнуться с фашистами. И я безмерно горжусь тем, что я солдат Победы.
С момента, когда Гитлер напал на нашу страну, я работал в тылу. Будучи 15-летним подростком мечтал попасть на фронт, чтобы уничтожить врага. Наконец, в 17 лет меня призвали на фронт.
На передовую я попал в 1944 году, участвовал в освобождении Западной Украины. Да, я воевал против нацистов на территориях, на которых сейчас идет специальная военная операция. Видимо, тогда мы не смогли уничтожить идею фашизма на корню. Поэтому спустя годы они вновь точат на нас зуб. И сейчас важно защитить наше Отечество, спасти жителей Донбасса, которых годами обстреливают и убивают.
Враги объединились в НАТО и коллективно идут против нас. Но мы сможем их остановить! Я не сомневаюсь, что победа будет за нами. Если бы можно было вернуть мои 17 лет, я бы вновь пошел против бендеровцев. К сожалению, наши ряды осиротели. Отцов и дедов, прошедших Великую Отечественную войну, уж можно пересчитать по пальцам. Но их боевой дух рядом с вами и он зовет вас уничтожить врага.
Да, война не бывает без потерь. Я от всего сердца разделяю боль близких наших парней, погибших в ходе специальной военной операции. В апреле 1945 года и мне после тяжелого ранения и похоронки, пришлось буквально воскреснуть. Именно поэтому я бережно храню дома «Книгу Памяти», где показана моя могила и указана дата «смерти».
Богатство и просторы нашей родины всегда вызывали черную зависть у наших врагов. Поэтому они нападают на наше Отечество.
Скоро мы, солдаты Победы, покинем этот мир и превратимся в живую легенду. Победу, которую мы получили благодаря миллионам жертв, мы доверили в ваши руки, наши отважны мужчины! Храните эту Победу. А фашистов уничтожьте так, чтобы они больше никогда не смогли поднять голову. Солдаты Победы, которые еще пока живы, и те, что уже ушли в мир иной, верят в вас!».
На фронт Гайзулла Аблюзин попал в ноябре 1944 года. В составе 359-й стрелковой и 395-й пехотной дивизий 6-й армии I Украинского фронта участвовал в освобождении Западной Украины, Польши. В одном из боев его контузило, два месяца пробыл в госпитале. Освобождая множество деревень и городов, форсировав реку Одер, дошел до Германии. Судьбоносным для гитлеровцев и Гайзуллы Аблюзина стал город Бреслау (ныне Вроцлав). В тяжелых боях его вновь контузило, да так, что его родные 15 апреля 1945 года получили похоронку. После капитуляции фашистской Германии служба Гайзуллы Мухаметовича продолжилась до 1951 года в Европе, демобилизовали его из украинского Миргорода на Полтавщине. Поэтому он называет себя «солдатом, который умер и воскрес». К слову, он еще при жизни попал в «Книгу Памяти» Республики Башкортостан, в которой сказано, что он погиб и похоронен на красноармейском кладбище в городе Бреслау.