Ветеран из Башкирии обратился к будущим защитникам Отечества

На фронт Гайзулла Аблюзин попал в ноябре 1944 года. В составе 359-й стрелковой и 395-й пехотной дивизий 6-й армии I Украинского фронта участвовал в освобождении Западной Украины, Польши. В одном из боев его контузило, два месяца пробыл в госпитале. Освобождая множество деревень и городов, форсировав реку Одер, дошел до Германии. Судьбоносным для гитлеровцев и Гайзуллы Аблюзина стал город Бреслау (ныне Вроцлав). В тяжелых боях его вновь контузило, да так, что его родные 15 апреля 1945 года получили похоронку. После капитуляции фашистской Германии служба Гайзуллы Мухаметовича продолжилась до 1951 года в Европе, демобилизовали его из украинского Миргорода на Полтавщине. Поэтому он называет себя «солдатом, который умер и воскрес». К слову, он еще при жизни попал в «Книгу Памяти» Республики Башкортостан, в которой сказано, что он погиб и похоронен на красноармейском кладбище в городе Бреслау.