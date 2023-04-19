Стало известно, кто в Башкирии будет отвечать за ситуацию с бездомными собаками

Власти Башкортостана определили, кто будет отвечать за ситуацию с бездомными собаками. Правительство республики выпустило соответствующее постановление.
За ситуацию с бездомными собаками будет нести ответственность Госкомитет РБ по ветеринарии, муниципалитеты, а также организации по отлову.
Угрозой причинения вреда считаются:
— нахождение животных в местах массового пребывания людей, в границах тепловых сетей и площадок накопления отходов,
— проявление немотивированной агрессии к другим животным и человеку,
— нахождение в местах, куда собак запрещено возвращать из приютов (парки, детские площадки, площади, улицы, дворы многоквартирных домов, кладбища, территории школ и детсадов, больниц, объектов культуры, магазинов и организаций общепита).
Отчет в Госкомитет должен будет предоставляться не позднее 10 числа месяца.
Госкомветеринарии должен контролировать муниципалитеты и исполнение Порядка, ежеквартально мониторить состояние популяции бесхозяйных животных и их численности, в том числе собак с метками. И на основании этого мониторинга рассчитывать показатель напряженности ситуации.