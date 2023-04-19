Стало известно, кто в Башкирии будет отвечать за ситуацию с бездомными собаками

Госкомветеринарии должен контролировать муниципалитеты и исполнение Порядка, ежеквартально мониторить состояние популяции бесхозяйных животных и их численности, в том числе собак с метками. И на основании этого мониторинга рассчитывать показатель напряженности ситуации.