Стало известно, кто в Башкирии будет отвечать за ситуацию с бездомными собаками

Власти Башкортостана определили, кто будет отвечать за ситуацию с бездомными собаками. Правительство республики выпустило соответствующее постановление.

Фото №1 - Стало известно, кто в Башкирии будет отвечать за ситуацию с бездомными собаками

За ситуацию с бездомными собаками будет нести ответственность Госкомитет РБ по ветеринарии, муниципалитеты, а также организации по отлову.

Угрозой причинения вреда считаются:

— нахождение животных в местах массового пребывания людей, в границах тепловых сетей и площадок накопления отходов,

— проявление немотивированной агрессии к другим животным и человеку,

— нахождение в местах, куда собак запрещено возвращать из приютов (парки, детские площадки, площади, улицы, дворы многоквартирных домов, кладбища, территории школ и детсадов, больниц, объектов культуры, магазинов и организаций общепита).

Отчет в Госкомитет должен будет предоставляться не позднее 10 числа месяца.

Госкомветеринарии должен контролировать муниципалитеты и исполнение Порядка, ежеквартально мониторить состояние популяции бесхозяйных животных и их численности, в том числе собак с метками. И на основании этого мониторинга рассчитывать показатель напряженности ситуации.

Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ