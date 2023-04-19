В Чекмагушевском районе стартовали весенние полевые работы

В Чекмагушевском районе весеннюю полевую кампанию вновь начали раньше намеченного срока. Сегодня яровой сев идет параллельно с внесением минеральных удобрений под озимые культуры.
Руководство СПК-Колхоза «Герой» объясняет это исправным состоянием техники, отсутствием дефицита персонала. Хозяйство, которое специализируется на животноводстве, планирует в этом году увеличить площади кукурузы для повышения продуктивности в молочном скотоводстве. Неслучайно чекмагушевцы продолжают занимать лидирующие позиции в республике по показателям сельскохозяйственной отрасли.
По данным Минсельхоза Башкирии, весенне-полевые работы ведёт 21 район Башкортостана. Сев зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур проведен на площади почти 20 тысяч гектаров.