В Чекмагушевском районе стартовали весенние полевые работы

В Чекмагушевском районе весеннюю полевую кампанию вновь начали раньше намеченного срока. Сегодня яровой сев идет параллельно с внесением минеральных удобрений под озимые культуры.

Руководство СПК-Колхоза «Герой» объясняет это исправным состоянием техники, отсутствием дефицита персонала. Хозяйство, которое специализируется на животноводстве, планирует в этом году увеличить площади кукурузы для повышения продуктивности в молочном скотоводстве. Неслучайно чекмагушевцы продолжают занимать лидирующие позиции в республике по показателям сельскохозяйственной отрасли.