Школьники из Уфы изучили тонкости создания национального костюма

Кроме того, школьникам показали и производственные цеха. Этапы создания деревянных шкатулок: от сбора до росписи, как на станках рождаются ковры, а дизайнеры создают эскизы. В швейном цеху дети увидели, как вышивают одежду с национальным колоритом. К слову, часть из них будет выставлена на грядущем показе в День национального костюма народов республики.