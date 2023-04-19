Школьники из Уфы изучили тонкости создания национального костюма

Уфимские школьники увидели изнутри предприятие «Башкирские художественные промыслы». Гостями на производстве стали учащиеся Ассоциированной школы ЮНЕСКО республиканской художественной гимназии-интерната имени Давлеткильдеева.
Первым делом ребят познакомили с выставочными образцами. Сувенирная посуда, расписанная вручную, ковры, полотенца и красочные костюмы. Мастера «Агидели» работают в самых разных техниках, сохраняя национальные традиции
Кроме того, школьникам показали и производственные цеха. Этапы создания деревянных шкатулок: от сбора до росписи, как на станках рождаются ковры, а дизайнеры создают эскизы. В швейном цеху дети увидели, как вышивают одежду с национальным колоритом. К слову, часть из них будет выставлена на грядущем показе в День национального костюма народов республики.