Проекту «Продукт Башкортостана» исполнилось 10 лет

За годы работы он объединил более 700 производителей продовольственных и непродовольственных товаров республики, обеспечивающих население региона качественными изделиями местного производства.

Знаком «Продукт Башкортостана» маркируется более 27 тыс. наименований продукции. Проведено более 200 торгово-закупочных конференций, дипломанты проекта приняли участие в 900 выставках и ярмарках, 1500 компаний получили образовательные и консультационные услуги. Было осуществлено 150 выездных сессий и бизнес-миссий.

На сегодня продукция 148 дипломантов представлена во всех регионах России. 230 производителей поставляют свои товары в федеральные торговые сети. Кроме того, 25 дипломантов поставляют свою продукцию на экспорт.