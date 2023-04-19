В Куюргазинском районе на полевые работы вышел трактор, собранный в Башкирии

«Фермер» – именно так называется гусеничная машина, сошёл с конвейера белорусско-российского сборочного производства, которое открылось в Уфе. У аграриев сейчас жаркая пора – обработка полей, посевная. Как трактор показал себя в деле?

Гусеничная машина с флагом республики на борту рассекает поле и без проблем тянет бороны на любой скорости. Сегодня трактор вышел на закрытие влаги. В СПК им. Кирова новая техника пока проходит обкатку. В помощь механизатору в сельхозмашине установлен автопилот, а в салоне экран камеры заднего вида.

Коробка полуавтомат. Включаешь скорость и переключаешься без разрыва мощностей. Первая – четыре диапазона. И тут еще есть два диапазоны – медленный и быстрый. На гусеничном гораздо удобнее и лучше ездить. Рустам Абушахмин, механизатор

Кстати, силу натяжения самих гусениц можно менять. В хозяйстве трактор намерены использовать для разных видов работ. Сейчас хотят приобрести второй точно такой же. Аграрии отмечают, что за счет резиноармированных гусениц увеличивается площадь сцепления. Вес распределяется равномерно и уменьшается давление на грунт.

Намного меньше уплотнение почвы, у нас ложная подошва образуется с годами. Потом приходится глубокорыхлителями взрыхлять все это. Большие колесные трактора могут действовать на грунт на два метра глубиной. А этот намного меньше, щадящая работа у него. Рашит Гисматуллин, главный инженер СПК им. Кирова

В хозяйстве сейчас горячая пора. Параллельно с закрытием влаги идет подкормка озимых. По полям раскидывают аммиачную селитру. Правда, в планы вмешалась непогода. Выпавший снег в середине апреля на юге республики на четыре дня остановил работы. Тем не менее это не сказалось на озимой ржи. Развитая корневая система, активная фаза кущения. Урожая ждут на уровне прошлого года – 44 центнера с гектара.

Подкормку уже 1,5 тысячи сделали. Через пять дней закончим уже. Яровые через десять дней после закрытия влаги начнем сеять, как почва прогреется. Азат Кинзягулов, главный агроном СПК им. Кирова

Посевная площадь в хозяйстве – почти 15,5 тысячи гектаров. Сеять будут и технические, и зернобобовые культуры. Ведь нужно еще обеспечить кормом и поголовье КРС на ферме. В феврале стадо увеличилось на 160 голов коров симментальской мясомолочной породы. Карантинные мероприятия уже пройдены. Впереди – планы на развитие.

У нас цель такая, чтобы стать в последующем племенными репродукторами именно по воспроизведению чистой симментальской породы. Работаем с зоотехниками-селекционерами. Пока на сегодняшний день занимается подбором семени для дальнейшего воспроизводства. Дамир Байгильдин, председатель СПК им. Кирова

Буренки приехали в Куюргазинский район на разных сроках стельности и уже начали приносить приплод. 16 телят сейчас содержатся в отдельных загонах. Окончания отела в хозяйстве ожидают в конце сентября.