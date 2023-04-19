В Куюргазинском районе на полевые работы вышел трактор, собранный в Башкирии

«Фермер» – именно так называется гусеничная машина, сошёл с конвейера белорусско-российского сборочного производства, которое открылось в Уфе. У аграриев сейчас жаркая пора – обработка полей, посевная. Как трактор показал себя в деле?
Гусеничная машина с флагом республики на борту рассекает поле и без проблем тянет бороны на любой скорости. Сегодня трактор вышел на закрытие влаги. В СПК им. Кирова новая техника пока проходит обкатку. В помощь механизатору в сельхозмашине установлен автопилот, а в салоне экран камеры заднего вида.
Кстати, силу натяжения самих гусениц можно менять. В хозяйстве трактор намерены использовать для разных видов работ. Сейчас хотят приобрести второй точно такой же. Аграрии отмечают, что за счет резиноармированных гусениц увеличивается площадь сцепления. Вес распределяется равномерно и уменьшается давление на грунт.
В хозяйстве сейчас горячая пора. Параллельно с закрытием влаги идет подкормка озимых. По полям раскидывают аммиачную селитру. Правда, в планы вмешалась непогода. Выпавший снег в середине апреля на юге республики на четыре дня остановил работы. Тем не менее это не сказалось на озимой ржи. Развитая корневая система, активная фаза кущения. Урожая ждут на уровне прошлого года – 44 центнера с гектара.
Посевная площадь в хозяйстве – почти 15,5 тысячи гектаров. Сеять будут и технические, и зернобобовые культуры. Ведь нужно еще обеспечить кормом и поголовье КРС на ферме. В феврале стадо увеличилось на 160 голов коров симментальской мясомолочной породы. Карантинные мероприятия уже пройдены. Впереди – планы на развитие.
Буренки приехали в Куюргазинский район на разных сроках стельности и уже начали приносить приплод. 16 телят сейчас содержатся в отдельных загонах. Окончания отела в хозяйстве ожидают в конце сентября.
Что касается весенних полевых работ, то в республике они завершены на 80%. Некоторые районы уже приступили к севу. В этом году предстоит засеять яровыми культурами более 2 млн. гектаров полей.