В Уфе меняется схема движения автобусов по улице Октябрьской революции

В башкирской столице изменится схема движения автобусов в связи с реконструкцией улицы Октябрьской революции. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Уфы.
Из-за перекрытия отдельных учатков улиц изменится схема движения автобусов №6 «ОК «Сипайловский»-ТСК «Пушкинский» и №13 «Кузнецовский затон-БГАУ».
До 30 декабря 2023 года часть улицы станет односторонней: движение будет осуществляться по одной полосе от улице Воровского в направлении Цюрупы. Кроме того, с 00:00 часов 20 апреля до 24:00 часов 7 мая 2023 года будет закрыт Т-образный перекресток на пересечении Новомостовой и Октябрьской революции