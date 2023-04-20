В Уфе меняется схема движения автобусов по улице Октябрьской революции

До 30 декабря 2023 года часть улицы станет односторонней: движение будет осуществляться по одной полосе от улице Воровского в направлении Цюрупы. Кроме того, с 00:00 часов 20 апреля до 24:00 часов 7 мая 2023 года будет закрыт Т-образный перекресток на пересечении Новомостовой и Октябрьской революции