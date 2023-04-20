В Башкирии обсудили профилактику деструктивного поведения в школах

В Башкирии обсудили профилактику деструктивного поведения школьников, а также вопросы их патриотического воспитания. В зональном совещании приняли участие заместители директоров общеобразовательных учреждений по воспитательной работе.

По словам специалистов, несовершеннолетние особенно сильно подвержены дурному влиянию. Среди совершаемых ими преступлений – ложные звонки, вандализм, участие в несанкционированных акциях. Правоохранителям при этом приходится выявлять нарушителей не только среди подростков, но и взрослых, которые вовлекают детей в противоправные деяния. В среднем регистрируется около 50 таких преступлений в республике в год.