В Чишминском районе Башкирии прошла встреча с желающими служить по контракту

В Чишминском районе прошла встреча бойцов. Пообщаться в неформальной обстановке пришли ребята, которые вернулись в отпуск, вскоре вернутся в зону спецоперации и те, кто планирует заключить контракт.
Ильмир никогда не служил, но с начала специальной военной операции строил блиндажи, устанавливал стрелковые позиции. Теперь записался в добровольческий батальон. Супруга приняла и поддержала решение главы семьи.
У бойца с позывным «Луна» за плечами десять месяцев на передовой. Старший сын тоже пошел по стопам своего отца, только он служит в другом батальоне. Кстати, тоже скоро должен приехать домой в отпуск.
Боец на днях вернется на передовую, а как иначе может поступить офицер. С собой повезет письма мальчишек и девчонок, одноклассников сына. Бойцы хранят эти треугольники в кармане у сердца, именно ради маленьких авторов писем они сейчас на передовой. И желающих присоединиться к ним все больше. В республике открыли порядка 70 мобильных пунктов для разъяснения особенностей службы по контракту. Одна из таких точек находится в Чишминском районе. И в мобильном пункте, и в местном комиссариате готовы ответить на все организационные вопросы.
Стать контрактниками имеют право мужчины от 18 до 60 лет, не проходившие воинскую службу, однако получившие высшее или среднее профессиональное образование. По новым условиям, контракт можно заключить от четырех месяцев, а тем, кто соглашается на год, помимо всех прочих выплат, полагается и единовременная – 195 тысяч рублей. К слову, минимальная зарплата по контракту составляет чуть более 200 тысяч. Льготы предусмотрены и для членов семей. Хотя многие из ребят отмечают: деньги – не главное. Сейчас в республике продолжается набор в добровольные воинские формирования, два из которых уже укомплектованы.