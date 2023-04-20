В Чишминском районе Башкирии прошла встреча с желающими служить по контракту

В Чишминском районе прошла встреча бойцов. Пообщаться в неформальной обстановке пришли ребята, которые вернулись в отпуск, вскоре вернутся в зону спецоперации и те, кто планирует заключить контракт.

Ильмир никогда не служил, но с начала специальной военной операции строил блиндажи, устанавливал стрелковые позиции. Теперь записался в добровольческий батальон. Супруга приняла и поддержала решение главы семьи.

Хочу служить Родине. Мой долг – защита семьи. У меня жена, дочь и сын. Ильмир, доброволец

У бойца с позывным «Луна» за плечами десять месяцев на передовой. Старший сын тоже пошел по стопам своего отца, только он служит в другом батальоне. Кстати, тоже скоро должен приехать домой в отпуск.

Только там можно узнать всю личность человека, только там она проявляется на все 100 процентов. У нас ребята все за десять месяцев сплотились. Позывной «Луна», доброволец

Боец на днях вернется на передовую, а как иначе может поступить офицер. С собой повезет письма мальчишек и девчонок, одноклассников сына. Бойцы хранят эти треугольники в кармане у сердца, именно ради маленьких авторов писем они сейчас на передовой. И желающих присоединиться к ним все больше. В республике открыли порядка 70 мобильных пунктов для разъяснения особенностей службы по контракту. Одна из таких точек находится в Чишминском районе. И в мобильном пункте, и в местном комиссариате готовы ответить на все организационные вопросы.

Есть желающие из числа мужчин, которые добровольно приходят к нам, заключают контракт. Все предусмотренные выплаты предоставляются. Ильфир Салимгареев, военный комиссар Чишминского района