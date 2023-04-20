ГМИИ имени Пушкина и Музей археологии Уфы обменялись экспонатами

В Уфу привезли сокровища Трои. Более 150 экспонатов предоставил Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. Временная экспозиция находится в Музее археологии и этнографии Института этнологических исследований имени Кузеева.

Ценное как с материальной, так и с исторической стороны собрание было нелегко доставить и выставить в Уфе. Некоторые уникальные объекты древней культуры не выставлялись на обозрение посетителей даже в самом Пушкинском музее.

Каждый экспонат, как деталь портала в прошлое. Этот переносит на территорию Германии, какой она была тысячи лет назад. Удивительны не только сами предметы, но и истории их обнаружения. Клад «Сокровища Трои» – название, словно из приключенческого фильма. Да и сами поиски могли вполне лечь в основу сценария кинокартины. Миллионер энтузиаст Генрих Шлиман решил исполнить свою мечту – отыскать Трою с «Илиадой» Гомера в руках.

А в России эти экспонаты оказались в 45-м. Многие предметы искусства были вывезены из Германии в СССР в качестве частичного возмещения ущерба, нанесенного фашистами. Теперь эти находки можно увидеть в Музее археологии и этнографии.

Эти земли оказались богаты не только на полезные ископаемые, но и на исторические находки – клады, обнаруженные на Филипповском курганном могильнике, отправилось на временную экспозицию в Пушкинский музей. Культурный обмен. А вот что никогда не увидят гости выставки – работа, которая была проделана, чтобы она состоялась.

Экспонаты доставляли под охраной Росгвардии. Страховая стоимость – около миллиарда рублей. На выставке представлены не только предметы «Сокровища Трои»

Сотрудничество с Пушкинским музеем продолжится. В планах – открыть в Уфе представительство.