В одном из городов Башкирии запустили автобус для садоводов

С сегодняшнего дня в Стерлитамаке запустили сезонный автобус. Об этом рассказали в пресс-службе "Башавтотранса".

Данный автобус будет осуществлять перевозку дачников по маршруту "Колхозный рынок" - "Сады Мирный". Интервал движения - каждые 30 минут.