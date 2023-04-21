В одном из городов Башкирии запустили автобус для садоводов

С сегодняшнего дня в Стерлитамаке запустили сезонный автобус. Об этом рассказали в пресс-службе "Башавтотранса".
Данный автобус будет осуществлять перевозку дачников по маршруту "Колхозный рынок" - "Сады Мирный". Интервал движения - каждые 30 минут.
Он будет ходить ежедневно, покидая начальную точку в 7.40, 8.10, 8.40, 9.10, 9.40, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 13.40, 14.10, 15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 19.10 и 19.40, а покидать конечный пункт в 8.10, 8.40, 9.10, 9.40, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 14.10, 14.40, 15.40, 16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 19.10, 19.40 и 20.10.