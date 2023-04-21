Отец и сын из Башкирии отправились служить по контракту в зону СВО

Офицер из Башкортостана с позывным «Луна» и его старший сын служат по контракту в зоне проведения СВО. Об этом сообщает издание «Родник плюс».

В настоящее время «Луна» находится дома в кратковременном отпуске. За его плечами 10 месяцев на передовой. Его сын служит в другом батальоне и в скором времени тоже приедет на домой.

У многодетного отца еще трое детей. За время отпуска офицер встретился с будущими контрактниками, а также собрал письма от семей и близких своих сослуживцев.