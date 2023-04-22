Три друга из Башкирии пошли служить вместе по контракту

В Башкирии три давних друга решили отправиться в зону СВО по контракту. Об этом сообщает издание «Башинформ».
Ильгиз, Александр и Юлай из Стерлитамакского района дружат годами. У них похожая судьба и жизненный путь. Все трое - многодетные отцы, за плечами - боевой опыт и даже малая родина одна на троих.
Известно, что мужчины выразили желание вместе пойти служить в добровольческий отряд имени Даяна Мурзина, прошли медкомиссию и ждут отправки.
Напомним, в Башкирии работает единая справочная по вопросам поступления на контрактную службу, ее номер 117. Также можно обращаться в ситуационный центр 122 или +7 (347) 218-19-19, ближайший офис МФЦ «Мои документы», на сайт башбат.рф или пункт отбора Военного комиссариата РБ Уфа, ул. Революционная,156 +7 (347) 248-29-31. На ваши вопросы может ответить и чат-бот в мессенджере Телеграм.