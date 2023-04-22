Три друга из Башкирии пошли служить вместе по контракту

Напомним, в Башкирии работает единая справочная по вопросам поступления на контрактную службу, ее номер 117. Также можно обращаться в ситуационный центр 122 или +7 (347) 218-19-19, ближайший офис МФЦ «Мои документы», на сайт башбат.рф или пункт отбора Военного комиссариата РБ Уфа, ул. Революционная,156 +7 (347) 248-29-31. На ваши вопросы может ответить и чат-бот в мессенджере Телеграм.