С начала года в Башкирии отремонтировали более 24 тысяч ям

С начала 2023 года в Башкортостане на дорогах межмуниципального и регионального значения отремонтировали 24,3 тысячи ям, что составляет около 80% об общего количества выявленных дефектов дорожного полотна. Об этом в ТГ-канале сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Клебанов.

С его слов, работы ведутся и в выходные, и в праздники. Также на дорогах Башкирии ведется оцифровка ям.

С начала текущего года в систему СКПДИ было занесено свыше 30 тысяч дефектов. Для проведения ямочного ремонта на территории республики запустили 28 асфальтобетонных заводов.