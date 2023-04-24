В Башкирии женился мобилизованный участник СВО

Накануне в Учалах мобилизованный участник СВО с позывным «Британец» женился на своей возлюбленной Айгизе. Они вместе больше 6 лет, однако свадьбу откладывали, сообщает «Учалинская газета».
Когда жителя села Ильчино призвали в рамках частичной мобилизации, он пообещал себе, что если вернется живым, первым делом сделает официальное предложение любимой. Когда военнослужащий прибыл домой в краткосрочный отпуск, он сдержал данное себе обещание и повел избранницу в ЗАГС.
«Британец» является замкомандира взвода и служит в войсках связи в ЛНР. В скором времени вернется к боевым товарищам на позиции. Учалинец получил свой позывной неслучайно.
Фото:"Учалинская газета".