В Башкирии женился мобилизованный участник СВО

Накануне в Учалах мобилизованный участник СВО с позывным «Британец» женился на своей возлюбленной Айгизе. Они вместе больше 6 лет, однако свадьбу откладывали, сообщает «Учалинская газета».

Фото №1 - В Башкирии женился мобилизованный участник СВО

Когда жителя села Ильчино призвали в рамках частичной мобилизации, он пообещал себе, что если вернется живым, первым делом сделает официальное предложение любимой. Когда военнослужащий прибыл домой в краткосрочный отпуск, он сдержал данное себе обещание и повел избранницу в ЗАГС.

«Британец» является замкомандира взвода и служит в войсках связи в ЛНР. В скором времени вернется к боевым товарищам на позиции. Учалинец получил свой позывной неслучайно.

Лез куда надо и не надо, и как-то сослуживцы пошутили, что наверняка я в британской разведке служил.

«Британец»

Фото:"Учалинская газета".

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