В Башкирии женился мобилизованный участник СВО

Когда жителя села Ильчино призвали в рамках частичной мобилизации, он пообещал себе, что если вернется живым, первым делом сделает официальное предложение любимой. Когда военнослужащий прибыл домой в краткосрочный отпуск, он сдержал данное себе обещание и повел избранницу в ЗАГС.