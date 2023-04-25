Исполнительница из Башкирии исполнила хит Элвиса Пресли и прошла в следующий этап шоу «Голос»

28-летняя Эльмира Диваева из Стерлитамака покорила жюри шоу "Голос" на Первом канале. Девушка прошла в следующий этап проекта. Она исполнила знаменитый хит Элвиса Пресли «Can't Help Falling in Love» вместе с другой участницей Юлией Гарифуллиной из Перми.
Исполнительница поделилась, что выбором песни занимался Владимир Пресняков. Она призналась, что изначально не поняла смысл номера, но активно включилась в работу.
В итоге Владимир Пресняков оказался очарован манерой исполнения обоих участниц, но свой выбор сделал все же в пользу Эльмиры. Сама же Юлия позже призналась, что не испытывает чувство соперничества и не обижается на своего наставника за такой выбор. Более того, по словам девушки, дальше она будет болеть именно за уроженку Башкирии.
Фото: vk.com/divaeva_elmira.