Жителям Башкирии с психическими заболеваниями выдали водительские права

Установлено, что семь местных жителей состояли на учете с различными психическими заболеваниями, а также в связи с употреблением запрещенных веществ. При этом они имели действующие водительские удостоверения на право управления транспортными средствами различных категорий.

пресс-служба прокуратуры Нуримановского района