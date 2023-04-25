Жителям Башкирии с психическими заболеваниями выдали водительские права

В Нуримановском районе прокуратура потребовала прекратить действие водительских удостоверений граждан, состоящих на диспансерных учетах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В соответствии с требованиями законодательства наличие подобных заболеваний является препятствием для управления источниками повышенной опасности. По данным фактам прокуратура района направила в суд исковые заявления с требованиями о прекращении действия прав указанных лиц на управление транспортными средствами.
Суд признал доводы прокуратуры обоснованными и удовлетворил их. Исполнение судебных решений находится на контроле надзорного ведомства.