В Башкирии нашли туриста, которого считали утонувшим

Спасатели занялись поисками. В то же время группа туристов, которая непосредственно видела пропавшего молодого человека, разместила в социальных сетях видео вместе с ним. Это и помогло найти экстремала. Он рассказал, что в какой-то момент его байдарка перевернулась. Поэтому ему пришлось выплывать на берег. Он переночевал в палатке и с утра выдвинулся домой на электричке со станции Айгир.