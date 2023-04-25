В Башкирии нашли туриста, которого считали утонувшим

В Белорецком районе Башкирии спасатели нашли туриста, которого считали утонувшим. Выяснилось, что пока его искали, он благополучно добрался до дома.

Фото №1 - В Башкирии нашли туриста, которого считали утонувшим

Как сообщили в пресс-службе ГК Башкирии по ЧС, к спасателям обратилась группа туристов. Они сообщили, что нашли перевернутую пустую байдарку.

Спасатели занялись поисками. В то же время группа туристов, которая непосредственно видела пропавшего молодого человека, разместила в социальных сетях видео вместе с ним. Это и помогло найти экстремала. Он рассказал, что в какой-то момент его байдарка перевернулась. Поэтому ему пришлось выплывать на берег. Он переночевал в палатке и с утра выдвинулся домой на электричке со станции Айгир.

Меня подвело то, что у меня мало опыта. Я был в гидрокостюме, шлеме и страховочном водном жилете, что и спасло мне жизнь.

спасенный мужчина

Фото: ГК Башкирии по ЧС.

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