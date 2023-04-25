В Башкирии прошел межъепархиальный собор «Пасха на Бирской земле»

На мероприятие приехали церковные хоры из городов республики и соседних регионов. Они выступили под сводами Свято-Троицкого кафедрального храма. Свое мастерство также продемонстрировали звонари.

Когда голос – это лучший музыкальный инструмент. Звучание хора словно обнимает каждого в зале и способно пройти сквозь стены храма. Исполнения разные, но тема для всех одна.

Своё мастерство демонстрировали несколько коллективов Башкортостана и Свердловской области. Петь в церковном хоре может любой прихожанин, но есть логичное требование – голос, слух и чуткое сердце.

Хористы поют без музыкального сопровождения. Поэтому очень помогает хорошая акустика. Но певчим важен отзвук не только стен храма, но сердец прихожан.

Сродни дирижерской работе, а участники его коллектива со стальной выдержкой. Как-то зайдя на службу в благовещенский храм, Алексей увидел, как привезли новые колокола. Так началась его история как звонаря. А основная профессия даже имеет с этим связь. Он модельщик на литейном заводе.