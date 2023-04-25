Районы Башкирии продолжают помогают участникам СВО

Жители Башкирии продолжают помогать участникам СВО. Они изготавливают и направляют на передовую необходимые для бойцы вещи. Так, например, в Агидели горожане плетут маскировочные сети. От них не отстают и жители Архангельского района, которые уверены, что в нынешнее время любая помощь военнослужащим необходима.
Архангельцы уже отправили в зону СВО несколько десятков сетей, купленных и самодельных. Теперь они объединились, организовали группу «Мастерская маскировки» и поставили дело, что называется, на поток. Все желающие под присмотром профессиональных мастериц смогут внести свою лепту в создание масксетей. Еще архангельцы делают для солдат блиндажные свечи, вяжут шерстяные носки, готовят домашнюю лапшу и кулламу. При администрации района и сельских поселений работают сборные пункты, куда неравнодушные и инициативные люди приносят для участников СВО необходимые вещи: от медикаментов до строительных материалов. Жители Липовского сельсовета закупили ведра, сетку-рабицу. Ленар Зайнетдинов и Зилия Шарипова передали маскировочные сети. Индивидуальный предприниматель Дмитрий Морозов выделил средства на приобретение маскировочных костюмов. Марат Файзуллин привез коробки с гвоздями. Алексей Степанов передал два комплекта запчастей для автомобиля «УАЗ».
Рукодельницы из села Чирша-Тартыш Кушнаренковского района тоже плетут для бойцов маскировочные сети. Они собираются в сельском клубе под руководством культорганизатора Альбины Хайретдиновой, которая и является инициатором этого важного и нужного дела. Женщины собрали деньги, купили и отправили на СВО перчатки, средства гигиены, медикаменты. Помогла и местный фермер Алина Галимханова – она приобрела ткани для заполнения сетей.
Как мы рассказывали ранее, на прошлой неделе республика проводила на боевое слаживание добровольческий отряд «Ватан», на этой неделе ожидается отправка батальона имени Даяна Мурзина.