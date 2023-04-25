Районы Башкирии продолжают помогают участникам СВО

Архангельцы уже отправили в зону СВО несколько десятков сетей, купленных и самодельных. Теперь они объединились, организовали группу «Мастерская маскировки» и поставили дело, что называется, на поток. Все желающие под присмотром профессиональных мастериц смогут внести свою лепту в создание масксетей. Еще архангельцы делают для солдат блиндажные свечи, вяжут шерстяные носки, готовят домашнюю лапшу и кулламу. При администрации района и сельских поселений работают сборные пункты, куда неравнодушные и инициативные люди приносят для участников СВО необходимые вещи: от медикаментов до строительных материалов. Жители Липовского сельсовета закупили ведра, сетку-рабицу. Ленар Зайнетдинов и Зилия Шарипова передали маскировочные сети. Индивидуальный предприниматель Дмитрий Морозов выделил средства на приобретение маскировочных костюмов. Марат Файзуллин привез коробки с гвоздями. Алексей Степанов передал два комплекта запчастей для автомобиля «УАЗ».