Районы Башкирии продолжают помогают участникам СВО

Жители Башкирии продолжают помогать участникам СВО. Они изготавливают и направляют на передовую необходимые для бойцы вещи. Так, например, в Агидели горожане плетут маскировочные сети. От них не отстают и жители Архангельского района, которые уверены, что в нынешнее время любая помощь военнослужащим необходима.

Фото №1 - Районы Башкирии продолжают помогают участникам СВО

 Архангельцы уже отправили в зону СВО несколько десятков сетей, купленных и самодельных. Теперь они объединились, организовали группу «Мастерская маскировки» и поставили дело, что называется, на поток. Все желающие под присмотром профессиональных мастериц смогут внести свою лепту в создание масксетей. Еще архангельцы делают для солдат блиндажные свечи, вяжут шерстяные носки, готовят домашнюю лапшу и кулламу. При администрации района и сельских поселений работают сборные пункты, куда неравнодушные и инициативные люди приносят для участников СВО необходимые вещи: от медикаментов до строительных материалов. Жители Липовского сельсовета закупили ведра, сетку-рабицу. Ленар Зайнетдинов и Зилия Шарипова передали маскировочные сети. Индивидуальный предприниматель Дмитрий Морозов выделил средства на приобретение маскировочных костюмов. Марат Файзуллин привез коробки с гвоздями. Алексей Степанов передал два комплекта запчастей для автомобиля «УАЗ».

Рукодельницы из села Чирша-Тартыш Кушнаренковского района тоже плетут для бойцов маскировочные сети. Они собираются в сельском клубе под руководством культорганизатора Альбины Хайретдиновой, которая и является инициатором этого важного и нужного дела. Женщины собрали деньги, купили и отправили на СВО перчатки, средства гигиены, медикаменты. Помогла и местный фермер Алина Галимханова – она приобрела ткани для заполнения сетей.  

«Сегодня самые дорогие гости для нас - это солдаты, которые приходят повидаться с нами. Боец с позывным «Султан» приехал в отпуск, пришел в администрацию рассказать о том, как служат наши бойцы, обсудить проведенную работу по оказанию гуманитарной помощи и определить планы на будущее. С пустыми руками не отпустили, передали на передовую изготовленную демчанами маскировочную сеть и несколько маскировочных костюмов. Остальную часть груза скоро довезём до них сами. До встречи, ребята!» - написал глава Демского района Уфы Антон Тарасов.  

Как мы рассказывали ранее, на прошлой неделе республика проводила на боевое слаживание добровольческий отряд «Ватан», на этой неделе ожидается отправка батальона имени Даяна Мурзина.

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