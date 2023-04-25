В Уфе перестанут курсировать автобусы по маршрутам №118 и №165т

26 апреля в башкирской столице перестанут работать автобусные маршруты №118 и №165т. Об этом сообщила председатель Ассоциации пассажирских перевозчиков Уфы Наталья Тептерева.

Фото №1 - В Уфе перестанут курсировать автобусы по маршрутам №118 и №165т

Оба указанных маршрута принадлежат одному и тому же предпринимателю. Автобусы №118 осуществляли рейсы от площади имени Серго Орджоникидзе до села Балтика в Иглинском районе и обратно, а автобусы №165т ездили от Северного автовокзала до Тавтиманово в Иглинском районе.

Ранее Арбитражным судом Башкирии было приостановлено действие разрешения на перевозку пассажиров по известным автобусным маршрутам №272 и №298.

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