В Уфе перестанут курсировать автобусы по маршрутам №118 и №165т

26 апреля в башкирской столице перестанут работать автобусные маршруты №118 и №165т. Об этом сообщила председатель Ассоциации пассажирских перевозчиков Уфы Наталья Тептерева.

Оба указанных маршрута принадлежат одному и тому же предпринимателю. Автобусы №118 осуществляли рейсы от площади имени Серго Орджоникидзе до села Балтика в Иглинском районе и обратно, а автобусы №165т ездили от Северного автовокзала до Тавтиманово в Иглинском районе.