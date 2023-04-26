В Уфе определили лучшего таксиста

В Уфе определили лучшего таксиста с помощью стакана воды. Его поставили на крышу автомобиля каждого участника Всероссийского конкурса.

Езда "змейкой", развороты на 90 градусов, параллельная парковка и стоп-линия – всё на скорость и с полным стаканом воды на крыше, который никак нельзя уронить и желательно не разливать. Иначе победы не видать. Управление автомобилем на специальной конкурсной площадке – задача непростая, но, как оказалось, выполнимая. Об этом как никто другой знает уже четырехкратный победитель регионального этапа конкурса со стажем работы в такси более 20 лет.

В конкурсе был и теоретический этап, где представители профессии проходили тесты на знания ПДД, отраслевого законодательства, улично-дорожной сети и знаковых мест региона.

За первое место боролись 15 представителей профессии, среди которых всего одна девушка. Юлия уже семь лет работает в сфере пассажирских перевозок на легковом транспорте, с мужчинами соревноваться не боится.

Профессия водитель такси считается недооцененной в России. Такой специализации нет даже в кадровом перечне работ. Хотя спрос на перевозки с комфортом растет с каждым днем. А правила для тех, кто возит людей по делам, заботясь об их безопасности, ужесточаются ежегодно.

По словам организаторов, это большой социальный проект, который поможет популяризировать профессию, усовершенствовать знания и мастерство. В Башкортостане Всероссийский конкурс «Лучший водитель такси в России» проводится уже пятый год. Всего в нем участвуют более 20 регионов страны. Например, в прошлом году в соревнованиях приняли участие более 370 водителей такси из 24 субъектов России.