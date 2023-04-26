Студенты Щепкинского театрального училища привезли в Уфу дипломный спектакль

Впервые на сцене Государственного русского драматического театра республики выступили студенты. Правда, не простые. В рамках студенческого направления программы «Большие гастроли» Уфу со своим дипломным спектаклем посетили старшекурсники Высшего театрального училища имени М.С.Щепкина. Пьеса Островского была выбрана неслучайно. Так студенты Щепкинского училища отмечают 200-летие великого драматурга.

Пьесу «Не всё коту масленица» Александр Островский написал всего за месяц и скромно называл её этюдом, правда, уточнял: «Для знатоков». И это действительно так. Донести до зрителя ее смысл под силу не каждому. Несмотря на то, что она была написана более 150 лет назад, в ее героях сегодняшние зрители могут увидеть себя и своих современников. И студентам Высшего театрального училища имени Щепкина удалось это показать.

Мы с нашим педагогом сидели, разбирали все непонятные слова, ситуации. Пытались разобраться, как там всё устроено, потому что язык непривычный, сложный, обороты многие непривычны, непонятны, слова неизвестные. Есть специальный словарь Островского, мы с ним сидели и разбирались.  

Алёна Ревнёва, студентка 4 курса высшего театрального училища им. М.С. Щепкина

Наверное, важным было, чтобы эти непонятные слова превратились во что-то живое, что-то понятное для зрителя.

Алэн Салтыков, студентка 4 курса высшего театрального училища им. М.С. Щепкина

Для зрителя, который живет прямо сейчас, потому что Островский писал для зрителя, который жил тогда.

Валентин Анциферов, студентка 4 курса высшего театрального училища им. М.С. Щепкина

Спектакль поставлен режиссером-педагогом Ольгой Жевакиной со студентами четвертого курса Мастерской народного артиста СССР Юрия Соломина. В рамках «Больших гастролей» в Башкортостан приехала труппа в составе 16 человек. Показы пьесы прошли в двух спектаклях. На уфимской сцене юные артисты выступали впервые.

Мы сейчас поняли, что, во-первых, очень важно быть пластичным, потому что очень важно уметь пристраиваться к площадкам. Например, здесь сцена огромная и это требует и более широкой игры, и более каких-то мощных действий.

Екатерина Чаннова, студентка 4 курса Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина
Фото №1 - Студенты Щепкинского театрального училища привезли в Уфу дипломный спектакль

Всероссийский гастрольно-концертный план – это проект Министерства культуры Российской Федерации. Благодаря ему зритель может познакомиться с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров. В этом году «Большие гастроли» состоятся в 79 регионах и 136 городах и населенных пунктах России. В проекте заявлено участие 247 театров. Режиссер-педагог студенческого актерского состава отмечает важность и нужность проекта.

Уфимская волна

Одно дело, играть, конечно, на своей сцене, на домашней, где это всё придумывалось, где это всё рождалось, а другой, например, в Москве зритель идет, он понимает куда идет, на что, что он идет на студентов, что он приходит в институт смотреть, а не на профессиональный театр. И, конечно, здесь для нас совсем другой зритель. Это же еще студенты, они еще учатся до 19 июня, поэтому им очередной такой урок, очередная проверка, с которой, я считаю, что они справились.

Ольга Жевакина, режиссер-педагог, актриса Государственного академического малого театра

Русский драматический театр впервые принял на своей сцене студенческий дипломный спектакль. К слову, обе постановки – при аншлаговых залах. В рамках проекта большие гастроли на этой же сцене в июне покажут свои постановки театры из Калуги и Минска.

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