Студенты Щепкинского театрального училища привезли в Уфу дипломный спектакль

Впервые на сцене Государственного русского драматического театра республики выступили студенты. Правда, не простые. В рамках студенческого направления программы «Большие гастроли» Уфу со своим дипломным спектаклем посетили старшекурсники Высшего театрального училища имени М.С.Щепкина. Пьеса Островского была выбрана неслучайно. Так студенты Щепкинского училища отмечают 200-летие великого драматурга.
Пьесу «Не всё коту масленица» Александр Островский написал всего за месяц и скромно называл её этюдом, правда, уточнял: «Для знатоков». И это действительно так. Донести до зрителя ее смысл под силу не каждому. Несмотря на то, что она была написана более 150 лет назад, в ее героях сегодняшние зрители могут увидеть себя и своих современников. И студентам Высшего театрального училища имени Щепкина удалось это показать.
Спектакль поставлен режиссером-педагогом Ольгой Жевакиной со студентами четвертого курса Мастерской народного артиста СССР Юрия Соломина. В рамках «Больших гастролей» в Башкортостан приехала труппа в составе 16 человек. Показы пьесы прошли в двух спектаклях. На уфимской сцене юные артисты выступали впервые.
Всероссийский гастрольно-концертный план – это проект Министерства культуры Российской Федерации. Благодаря ему зритель может познакомиться с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров. В этом году «Большие гастроли» состоятся в 79 регионах и 136 городах и населенных пунктах России. В проекте заявлено участие 247 театров. Режиссер-педагог студенческого актерского состава отмечает важность и нужность проекта.
Русский драматический театр впервые принял на своей сцене студенческий дипломный спектакль. К слову, обе постановки – при аншлаговых залах. В рамках проекта большие гастроли на этой же сцене в июне покажут свои постановки театры из Калуги и Минска.