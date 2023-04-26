Студенты Щепкинского театрального училища привезли в Уфу дипломный спектакль

Одно дело, играть, конечно, на своей сцене, на домашней, где это всё придумывалось, где это всё рождалось, а другой, например, в Москве зритель идет, он понимает куда идет, на что, что он идет на студентов, что он приходит в институт смотреть, а не на профессиональный театр. И, конечно, здесь для нас совсем другой зритель. Это же еще студенты, они еще учатся до 19 июня, поэтому им очередной такой урок, очередная проверка, с которой, я считаю, что они справились.

Ольга Жевакина, режиссер-педагог, актриса Государственного академического малого театра