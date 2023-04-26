Как в Уфе живут люди с собаками-поводырями

Сегодня отмечают Международный день собак поводырей. В Башкортостане уже много лет существует клуб незрячих владельцев специально обученных питомцев «Актырнак». Свою жизнь без четвероногих товарищей они уже и не мыслят. Собаки-поводыри – их спутники всегда и во всем. Они переведут через дорогу, подскажут путь в аптеку, спасут от угрозы, которую хозяин не увидит.

Это сейчас они идут нога в лапу. А первые полгода приходилось друг к другу привыкать. Черкес – парень с характером. Теперь упрямо любит свою хозяйку. Пару лет назад Екатерине пришлось по состоянию здоровья оставить работу.

Для Джесси это любимая команда. Также как хозяева нуждаются в собаках, те нуждаются в своем человеке. От Розы её питомица практически не отходит, уж очень сильно привязана. В отличие от большинства, девушке собаку не передавали как инвалиду. Семь лет назад она сама приобрела себе двухмесячного щенка и отдала на курсы, когда поняла, что зрение стремительно покидает её.

Джесси может запомнить до 40 направлений. Сегодня маршрут пролегал в библиотеку для незрячих. Роза и её собака – члены клуба «Актырнак». В республике около 30 таких питомцев.

В честь праздника подарок, который радует не всех собак – бесплатный осмотр зубов ветеринаром. За здоровьем питомцев хозяева следят едва ли не тщательнее, чем за своим. Пока одни четвероногие покорно принимают участие в конкурсе, другие собратья спокойно наблюдают за этим из зала.

Объяснять людям, что от собаки-поводыря зависит их жизнь, владельцам приходится до сих пор.