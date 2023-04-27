В Башкирии контрактник устроил праздник для написавших ему письмо детей из детского дома

Как пишет газета «Белебеевские известия», Ратмир воспитывался в Детском доме с четырех лет. Он рос скромным, застенчивым и трудолюбивым мальчиком, всегда приходил на помощь, никогда ни в чем не отказывал. По окончанию он отучился в местном училище, а потом педагогическом колледже. Он до сих пор поддерживает связь со своей воспитательнице Ритой Давлетшиной, ставшей родной для него. Каждый год на 8 марта и День Матери Радмир дарит ей цветы.