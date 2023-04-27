В Башкирии контрактник устроил праздник для написавших ему письмо детей из детского дома

В Белебее воспитанники детского дома получили подарки от контрактника, участвующего в СВО, которому они написали письмо. Мужчина сам когда-то был воспитанником этого дома и захотел сделать детям приятное.
В письме ребята рассказали бойцу, как они живут, чем увлекаются и пожелали ему всего наилучшего. Послание так растрогало мужчину, что он решил отблагодарить ребят за добрые слова.
Как пишет газета «Белебеевские известия», Ратмир воспитывался в Детском доме с четырех лет. Он рос скромным, застенчивым и трудолюбивым мальчиком, всегда приходил на помощь, никогда ни в чем не отказывал. По окончанию он отучился в местном училище, а потом педагогическом колледже. Он до сих пор поддерживает связь со своей воспитательнице Ритой Давлетшиной, ставшей родной для него. Каждый год на 8 марта и День Матери Радмир дарит ей цветы.
Напомним, в Башкирии работает единая справочная по вопросам поступления на контрактную службу, ее номер 117. Также можно обращаться в ситуационный центр 122 или +7 (347) 218-19-19, ближайший офис МФЦ «Мои документы», на сайт башбат.рф или пункт отбора Военного комиссариата РБ Уфа, ул. Революционная,156 +7 (347) 248-29-31. На ваши вопросы может ответить и чат-бот в мессенджере Телеграм