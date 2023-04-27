В Башкирии уменьшилось количество жалоб на школьное питание

Как заявляют специалисты, это результат системной работы за последние три года. Тему обсуждали на заседании в Общественной палате. По поручению Главы Республики данному вопросу в этом направлении уделяется особое внимание.

Так, в последние годы в школах республики отремонтированы столовые, их оснащают современной техникой. Для приготовления блюд используются качественные продукты регионального производства. В совершенствовании меню, направленного на здоровое питание, могут принять участие и родители.