В Башкирии уменьшилось количество жалоб на школьное питание

Как заявляют специалисты, это результат системной работы за последние три года. Тему обсуждали на заседании в Общественной палате. По поручению Главы Республики данному вопросу в этом направлении уделяется особое внимание.
Так, в последние годы в школах республики отремонтированы столовые, их оснащают современной техникой. Для приготовления блюд используются качественные продукты регионального производства. В совершенствовании меню, направленного на здоровое питание, могут принять участие и родители.
Более половины школьников республики получают бесплатное питание. Льготная категория – учащиеся начальных классов, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающиеся в малообеспеченных семьях, родители которых являются участниками специальной военной операции.