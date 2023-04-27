В Уфе один из участков улицы закроют до конца лета

В столице Башкирии приступили к реконструкции очередного участка улицы Октябрьской Революции. Об этом сообщает администрация Уфы.

В связи с этим на участке от улицы Воровского до Цюрупы полностью ограничат движение транспорта. Запрет на передвижение по участку будет действовать с 00:99 8 мая до 24:00 31 августа текущего года.