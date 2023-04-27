Жители Башкирии написали «Диктант Победы»

«Диктант Победы» написали более чем на 400 площадках в Башкирии. Республика присоединилась к международной акции. Международной она стала в последние годы. Сам диктант проводят в пятый раз. Его написали в регионах России, а также в 40 странах мира. Площадки размещали в школах, библиотеках и музеях. Участвовать могли все. А вот для абитуриентов, которые напишут на отлично, предполагаются бонусы.

Экзамен по истории среди самой истории. Импровизированный классный кабинет организовали в музее. Тема – Великая Отечественная война. Правила, как в школе: на столах бланки, чёрные ручки и никаких телефонов. Только парты брезентовые, а ученики – военные.

Проверяют свои знания и школьники. Ученики кадетского класса скоро будут сдавать ЕГЭ по истории, сегодня – некая репетиция.

Освежить знания могли все желающие. В марте в Музее Боевой славы проходили лекции по истории.

В Баймаке «Диктант Победы» написали за партами героев. В Зауральском агропромышленном колледже перед стартом исторической акции в одном из кабинетов установили столы с портретами земляков, которые погибли в Чеченской войне. А в самой акции «Диктант Победы» участвовал ветеран Великой Отечественной войны Аблюзин Гайзулла Мухаметович.

Участвовать можно было и онлайн. Чтобы прийти на проверку офлайн, люди заранее зарегистрировались, выбрали удобную площадку. Например, в Национальном музее среди много студентов БАГСУ и медуниверситета.