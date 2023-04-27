«За нами устроили погоню»: история ветерана Великой Отечественной войны из Башкирии

Прошла войну без ранений и встретила День Победы в Берлине. Нина Трофимовна Климович, фронтовая связистка, услышала первые разрывы Великой Отечественной, когда ей было 16. Два года в оккупации, побег, бои в составе партизанских отрядов и стрелковой дивизии. Сейчас ветерану 97.

Великая Отечественная война застала молодую Нину на станции Новодугино Смоленской области. Отца призвали в Красную армию, а через некоторое время будущая фронтовая связистка вместе с мамой, братом и сестрой попала в двухлетнюю немецкую оккупацию в деревне Головино. А когда фашисты начали отступать, решились на ночной побег.

А немцы там ограждение сделали с проволокой и колокольчиком, кто-то из нас зацепился за этот колокольчик. И всё – открылась стрельба, за нами устроили погоню. И мы побежали вниз к речке. Нина Климович, ветеран Великой Отечественной войны

Какое-то время пришлось прятаться в овраге. В полной темноте они слышали шаги и разговоры немцев, но ночью, без собак, фашисты их не нашли. Позже группа сбежавших наткнулась на наш партизанский отряд, которые передали их в 41-ю стрелковую дивизию. Во время распределения Нина Климович решила остаться в этом подразделении связистом.

Давай меня учить, показали. Дали два кабеля, катушку, разрезали кусочек и говорят: «Давай покажем, как нужно исправить, если произойдёт обрыв кабеля». Нина Климович, ветеран Великой Отечественной войны

Нина быстро освоила новую специальность и вскоре уже обеспечивала устойчивую связь на передовой. Без связи бойцы Красной армии были обречены на провал, приходилось рисковать жизнью, чтобы устранить обрывы на линии. Освобождая польский город Хелм, связистка едва не погибла.

Когда уже наступление идёт, пули свистят, я подняла голову, у меня пуля попала в шапку. Не в голову, а повыше пролетела. То есть это была самая передовая линия. Нина Климович, ветеран Великой Отечественной войны

Фронтовой путь Нины Климович можно проследить по медалям и орденам: «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». День Победы связистка встретила в нескольких километрах от Рейхстага уже со своим мужем Александром, с которым служила в одной дивизии. Поженились в 44-м. После войны родили сына и дочь, сейчас Нина Архиповна воспитывает семь внуков и внучек, пять правнуков и одну праправнучку. Они часто просят рассказать про фронтовые будни, но некоторые истории ветеран смогла рассказать только своей дочери.