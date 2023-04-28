В Уфе прошла выставка пожарной техники

На площади перед Конгресс-холлом «Торатау» выстроились вереницы машин, которые состояли на службе в прошлом веке. Также был представлен современный транспорт.

Желание посидеть в кабине и почувствовать себя в роли водителя было не только у детей, ведь многие взрослые в детстве мечтали стать пожарными. А некоторые школьники и студенты теперь будут идти со спасателями рука об руку. Главное управления МЧС России по республике подписало соглашение с Общероссийским движением детей и молодежи «Движение первых», а также с региональным отделением «Союза садоводов России».