Жительница Башкирии отсудила более 100 тысяч рублей за ДТП из-за снежной колеи

В Бирске местная жительница отсудила свыше 100 тысяч рублей за ДТП из-за снежной колеи. Об этом рассказали в пресс-службе суда.
Пострадавшая объяснила, что в январе 2023 года в ходе движения по улице Коммунистической ее автомобиль из-за колеи занесло и выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с другим транспортным средством. В результате ДТП автомобиль женщины получил повреждения. Было установлено, что размер снежной колеи не отвечал требованиям ГОСТ, кроме того, отсутствовали предупреждающие дорожные знаки. По факту ненадлежащего содержания дорог государственным инспектором был составлен акт.
Требования истицы суд удовлетворил частично. В ее пользу было взыскана стоимость ремонта автомобиля в размере почти 90 тысяч рублей и расходы на оплату услуг представителя, составление экспертного заключения, по оплате госпошлины в общей сумме 17,3 тысячи рублей.