В Башкирии запустят автобусы для садоводов

С 29 апреля в Башкортостане будут запущены автобусы до дачных участков и садов на территории Ишимбая и Салавата. Об этом рассказали в пресс-службе "Башавтотранса".
Так, в городе Салавате пассажиров будут обслуживать маршруты № 63 «Автовокзал — сады ОАО СНОС», № 64 «Автовокзал — сады «Агидель», № 65 «Автовокзал — сады «Аллагуват» и № 69 «Автовокзал — сады Салаватстекло — сады Холсты». В Ишимбае садоводам доступен автобус № 10 «Автовокзал — Сады Солевик».
В Баймаке с 1 мая начнет работу сезонный маршрут — садоводов будет развозить автобус № 7А, следующий до остановки «Коллективные сады».