Президент Владимир Путин подписал указ о награждении жителей Башкирии

Жители Башкирии получили высокие государственные награды. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Фото №1 - Президент Владимир Путин подписал указ о награждении жителей Башкирии

Так, первым жителем Башкирии, который удостоился звания «Заслуженный ветеринарный врач России» стал начальник ветстанции Гафурийского района Фаил Зайнетдинов. Президент отметил его заслуги и добросовестный труд на протяжении долгих лет.

Также за заслуги в области лесного хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почетного звания «Заслуженный лесовод России» удостоен директор автономного учреждения «Бураевский лес» Ильдар Хасанов.

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