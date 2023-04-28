Президент Владимир Путин подписал указ о награждении жителей Башкирии

Жители Башкирии получили высокие государственные награды. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
Так, первым жителем Башкирии, который удостоился звания «Заслуженный ветеринарный врач России» стал начальник ветстанции Гафурийского района Фаил Зайнетдинов. Президент отметил его заслуги и добросовестный труд на протяжении долгих лет.
Также за заслуги в области лесного хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почетного звания «Заслуженный лесовод России» удостоен директор автономного учреждения «Бураевский лес» Ильдар Хасанов.