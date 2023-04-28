В Уфе прошел фестиваль юнкоров

Цель фестиваля – познакомить школьников с внутренней кухней профессии. На него были приглашены более 50 учащихся школ и колледжей республики в сопровождении педагогов. Это не обычные ребята, каждый из них – победитель одного из творческих конкурсов и олимпиад. Участие в них приняли около 800 человек со всех уголков Башкортостана и регионов России: Свердловской, Оренбургской, Челябинской областей, Красноярского края, Республики Татарстан.