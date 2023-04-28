Боевой путь: история 97-летнего ветерана из Башкирии

Битва на фронтах, ранения, потеря однополчан, первая победа, первый салют. Воинский путь был долгим и трудным. Николаю Астафьеву 97 лет, он прошел Великую Отечественную, а потом восстанавливал мирную жизнь. Он до сих пор будто может вернуться в строй – бодрый, активный и жизнерадостный.

Солнце уже греет почти как в июне. Поэтому парник можно приоткрыть, чтобы урожай был побогаче. Николай Астафьев вместе с женой перебрался в Кармаскалинский район, в деревню Савалеево, десять лет назад – здесь спокойно и умиротворенно. Тут на участке в 25 соток и занялись садово-огродной работой. Выкапывают грядки, ухаживают за курами, сажают картошку и выращивают помидоры. Там, где сами не всегда справляются, помогают дети.

Герой Великой Отечественной войны переехал в Башкортостан из Воронежской области, когда ему было семь. В 14 лет он пошёл работать в Уфимский фанерный комбинат. Занимался сплавом леса, работал на спичечной фабрике. В конце 1943 года, когда Николаю Астафьеву исполнилось 17 лет, он был призван на военную службу.

80 лет назад он, как и многие другие военные, попал на фронт, чтобы защитить Родину. Москва, Ленинград, Псков, а потом Эстония, Латвия, Литва. Воевал на первом и третьем Прибалтийском, Втором Белорусском и втором Дальневосточном фронтах. Во время военных действий получил несколько ранений, был контужен.

О победе солдат узнал на границе Польши и Чехословакии, когда был на ночной смене. Ему позвонили и сказали, что Германия сдалась и подписала документы о перемирии. Боевые заслуги героя отмечены орденом отечественной войны второй степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», а также медалью Жукова и юбилейными.