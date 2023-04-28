В Уфе пожарным частям вручили ключи от новой техники

Прежде вице-премьер Ирек Сагитов наградил ветеранов службы за высокий профессионализм и большой вклад в обеспечение пожарной безопасности. Почетных грамот и благодарственных писем были удостоены сотрудники из разных районов республики. К слову, новое оборудование также будет направлено в различные муниципалитеты. Например, подведомственные Госкомитету по ЧС пожарные части получили современные, полностью оборудованные четыре автоцистерны. Кроме того, за счет средств республики приобретен аварийно-спасательный автомобиль УАЗ «Патриот», который поможет доставлять огнеборцев к уже стоящему на вооружении ведомства вертолету Ка-32. Для сопровождения гуманитарных грузов в зону СВО спасатели получили «Газель».