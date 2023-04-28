В Башкирии прошёл телемост «Единая Победа»

На связи были представители и молодежь города Волковыск Гродненской области Беларуси с одной стороны, города Бирск – с другой. Мероприятие с патриотической направленностью было организовано с целью сохранения исторической памяти.
Перед башкирскими и белорусскими школьниками выступили родственники ветеранов, принимавших участие в Великой Отечественной войне на территории Беларуси.
В Бирске телемост прошел в центре «Умникум». В фойе организовали выставку оружия военных лет и экспонатов, найденных во время раскопок. Бирский исторический музей представил информацию об уроженцах района – участниках Великой Отечественной войны.