Ветеран войны из Башкирии поделился воспоминаниями о фронтовых буднях

Как рыли окопы и ждали победу. Воспоминаниями о Великой Отечественной войне поделился ветеран из Нефтекамска Сергей Воробьев. Родился в 1927 году в Орловской области, на фронт ушёл, когда ему исполнилось 17. В одном из боёв был ранен, после госпиталя снова отправился сражаться. Был награждён медалями, в том числе «За боевые заслуги» и «За отвагу». О первых боях, фронтовых буднях и Дне Великой Победы. Уникальные живые истории остаются нам на память от победителей.

Гимнастику Сергей Петрович делает каждое утро и каждый вечер. Здоровый образ жизни – секрет долголетия, признается ветеран. Несмотря на свои 95 и на военные травмы, Сергей Петрович старается чаще гулять, хоть и получается в основном только по квартире.

Даже годы, кажется, не властны над его военной выправкой. Когда началась война, Сергею было 15. Не сказав ни слова родным, он пошел в военкомат и попросил отправить его на фронт – считал это своим святым долгом. Но ему отказали. Тогда он стал готовиться к военной карьере, о которой мечтал с детства, еще серьезнее. Осенью в 1943 году ему пришла повестка. С полей колхоза он отправился на поля сражений, в Восточную Пруссию, на третий Белорусский фронт.

В 1952 году Сергей Петрович демобилизовался и начал работать на гидроэлектростанции в Верхнем Тагиле. Там встретил свою любовь, с которой счастливо прожил больше полувека. В 63-м году он вместе с женой отправился на строительство Кармановской ГРЭС.