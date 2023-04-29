В рамках акции «Зеленая Башкирия» в республике подготовили несколько сотен площадок

Высадки деревьев прошли во всех муниципалитатах: в одних озеленение проводили в целях благоустройства, в других – привязывали к различных историческим событиям. Буквально на глазах рождались целые тематические аллеи.

Всего какие-то мгновения, и на голом поле вырастает целая еловая аллея. Каждое дерево местные жители высаживают с особым усердием. Момент, говорят, в некотором роде исторический. Этот участок в селе Акъяр посвятили первому Президенту республики Муртазе Рахимову.

Ясная и теплая погода сделала акцию по-настоящему масштабной. Деревья высаживали по всему райцентру, участие принимали целыми семьями. Общими усилиями в Хайбуллинском районе посадили более 600 крупномеров.

Смысл акции – не просто посадка деревьев, но и формирование причастности жителей к чистоте городов и сёл, и, конечно же, благоустройство. В Баймаке, например, главным местом проведения проекта стала центральная площадь. В прошлом году пространство было на реконструкции. Посадка крупномеров – финальный штрих в обновлении места отдыха.

А вот в Шаранском районе центром акции стала территория рядом с больницей. На озеленение пришли почти три сотни человек. Высаживали березы, рябины, черемухи и сосны.

Акция давно стала семейной. Любой желающий может оставить заявку на участие в своем муниципалитете, указав количество деревьев, которое хотел бы высадить. При этом важно не забывать следить за саженцами в последующем.

Акция «Зелёная Башкирия» проходит параллельно с «Садом памяти». Главное отличие в том, что каждый саженец посвящен героям Великой Отечественной. Председатель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров высаженные в Ишимбайском парке Победы деревья посвятил своему погибшему на войне деду.

Не совсем обычный повод для акции оказался в Янауле. Там возле железнодорожного вокзала высадили сквер, посвященный создателям Байкало-амурской магистрали. Инициаторами выступили ветераны-строители БАМа.