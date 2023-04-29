В Уфе встретили «Паровоз Победы»

На уфимском вокзале сегодня собрались сотни встречающих в ожидании одного поезда. На этот раз столицу республики посетил особенный рейс. В Уфу приехал «Паровоз Победы». Посмотреть на исторический состав и сделать памятное фото пришли тысячи уфимцев.

Белые клубы дыма, вырывающиеся из трубы локомотива, и протяжный гудок. Тот самый, который мы слышали в фильмах о Великой Отечественной, от которого замирает сердце. Из вагонов машут руками солдаты, на лицах улыбки, как в победном мае 45-го. Впервые в столицу республики приехал «Паровоз Победы».

Ретро-состав возглавил празднично украшенный цветами и победным знаменем паровоз «Лебедянка». На ходу локомотив почти 70 лет. В будке стального ветерана-трудяги жарко. За каждые 250 километров паровоз "съедает" 18 тонн угля и почти 48 тонн воды – аппетит у него отменный.

Фронтовые песни, танцы в походных сапогах и выцветшей униформе – и зрители погружаются в атмосферу грозного 41-го и памятного 45-го.

Особое искусство – паровозный гудок. И в честь Великой Победы подать его мог каждый желающий.

Для уфимцев «Паровоз Победы» проложил маршрут на десятки лет назад. В составе локомотива – платформы с военной техникой времен Великой Отечественной войны и пассажирские вагоны «Бессмертного полка». А на перроне развернулась полевая кухня.

Уфа стала первой точкой в маршруте «Паровоза Победы». Мобильная экспозиция, посвящённая Великой Отечественной войне, пробудет здесь всего несколько часов. Следующую остановку эшелон сделает в Бугульме завтра утром.