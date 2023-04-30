Стало известно, когда в Уфу прибудут многопалубные туристические теплоходы. Более десятка круизных лайнеров прибудут в столицу Башкирии со 2 по 14 мая. Среди них будет и новый премиальный теплоход «Мустай Карим».
Для гостей столицы подготовлена обширная культурно-развлекательная программа: мастер-классы, выставка - продажа продукции ремесленников и мастеров народных художественных промыслов, выставка производителей транспортных средств и оборудования для туризма и отдыха, экскурсии по Уфе, посещение достопримечательных мест республики и многое другое.
Кроме «Мустая Карима» со 2 по 14 мая 2023 года ожидается прибытие в Уфу более десятка круизных лайнеров:
«Мустай Карим» - прибытие 2 мая в 09:00, отправление 3 мая в 18:00;
«Александр Пушкин» - прибытие 2 мая в 07:00, отправление 3 мая в 18:00;
«Башкортостан» - прибытие 2 мая в 09:00, отправление 2 мая в 17:00;
«Маленький принц» - прибытие 3 мая в 09:00, отправление 3 мая в 18:00;
«Н.А. Некрасов» - прибытие 3 мая в 09:00, отправление 3 мая в 18:00;
«Александр Бенуа» - прибытие 3 мая в 09:00, отправление 3 мая в 18:00;
«Константин Федин» - прибытие 5 мая в 12:00, отправление 6 мая в 21:00;
«Михаил Кутузов» - прибытие 6 мая в 09:00, отправление 6 мая в 17:00;
«Александр Свешников» - прибытие 6 мая в 10:00, отправление 6 мая в 15:00;
«Русь Великая» - прибытие 9 мая в 09:00, отправление 9 мая в 20:00;
«Сергей Есенин» - прибытие 10 мая в 12:00, отправление 12 мая в 23:55;
«Александр Пушкин» - прибытие 13 мая в 09:00, отправление 14 мая в 18:00;
«Александр Свешников» - прибытие 14 мая в 10:00, отправление 14 мая в 15:00.