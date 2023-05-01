В Башкирии на шихан Торатау можно подняться по лестнице

Подняться на гору Торатау теперь можно по лестнице. Её протяжённость – 400 метров. Теперь покорить шихан могут и маломобильные жители и гости республики.

Конструкция спроектирована таким образом, чтобы не навредить природному памятнику. Так, ступени сделаны из сетчатого материала, он не задерживает осадки и пропускает солнечные лучи, что помогает восстановиться почвенному покрову. На лестнице есть смотровые площадки и зоны отдыха.

Данная конструкция – это часть экотропы, также вокруг горы установлены информационные стенды на трех языках о биологии, геологии и истории Торатау и озера Тугар-Салган.

Реализованы первый и второй этап, построен визит-центр. В планах на 3-4 этапах реализовать большую и малую кольцевые тропы. Башкортостан раскрывает свои территории.

Рустем Афзалов, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан
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