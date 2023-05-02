Жителям Башкирии в последний раз придут счета за текущий отопительный сезон

В «БашРТС» рассказали, что их клиенты, имеющие доступ в личные кабинеты и мобильные приложения, могут получить кешбэк в размере 1% от суммы коммунального счёта. Возврат денег доступен держателям карты «Мир» при условии оплаты счетов онлайн. Получить кешбэк 1% можно до 31 декабря 2023 года. Максимальный кешбэк по акции не ограничен и зависит от суммы платежа.