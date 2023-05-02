В Башкирии проходят приемы граждан во вопросам природопользования и экологии

От людей поступали обращения о несвоевременном вывозе отходов, предприниматели жаловались на нарушение процедур лицензирования со стороны Минприроды.

Также принимаются заявки о неправомерных действиях или о бездействии должностных лиц, контролирующих и правоохранительных органов, органов местного самоуправления в этой сфере. Записаться на приём можно по телефону: 8(347)218-04-01, а также через электронную почту: [email protected].