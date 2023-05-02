Жителей Башкирии призвали сообщать о нетрезвых водителях

Сообщить о нетрезвом водителе теперь можно в любое время, позвонив в МВД республики по телефону: 8(347) 279-32-92, или на короткий номер 128. Достаточно рассказать о месте правонарушения.

Госавтоинспекция Башкортостана призывает не оставаться равнодушными к пьянству за рулём. Бдительность позволит спасти жизни. По вине нетрезвых или отказавшихся от медосвидетельствования водителей только за четыре месяца текущего года произошло более полусотни ДТП, погибли десять человек, в том числе дети, ещё 69 – получили травмы. При этом за указанный период предотвращено почти 3700 возможных трагедий. Столько сотрудниками ГИБДД за пьяную езду было задержано пьяных за рулём и отстранено от управления транспортными средствами.