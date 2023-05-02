В Уфе пропала 14-летняя школьница

В Уфе пропала 14-летняя Арина Давлятова. Об исчезновении школьницы сообщили волонтеры поискового отряда «БаРС».
По данным добровольцев, подросток ушла из дома накануне, 1 мая, и не вернулась. На связь с близкими девочка не выходит.
Приметы школьницы: рост 157 см, худощавое телосложение, волосы темно-каштановые, глаза карие.
Была одета в оранжевую футболку, голубые джинсы и серые кроссовки.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Арины, просят позвонить по номерам 8(937)3-102-112 либо 112.